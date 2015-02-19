مقدمة 2-دو الإماراتية ترفع الإنفاق بعد نتائج مخيبة للآمال في الربع/4

(لإضافة مقتبسات وحركة السهم)

من ماثيو سميث

دبي 19 فبراير شباط (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة دو ثاني أكبر مشغل للاتصالات في الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس إن الشركة سترفع انفاقها الرأسمالي هذا العام لكن ليس لديها أي خطط للاقتراض وذلك بعد انخفاض عشرة بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2014 لتأتي النتائج أقل من تقديرات المحللين.

وفي مؤتمر بالهاتف قال الرئيس التنفيذي عثمان سلطان إن الشركة التي أنهت الاحتكار المحلي لمنافستها اتصالات في 2007 ستنفق ما يصل إلى 1.8 مليار درهم (490.06 مليون دولار) في 2015 مقابل 1.4 مليار درهم العام الماضي.

وسيخصص معظم إنفاق هذا العام لخدمات دو في قطاع الهاتف المحمول الذي ساهم بنسبة 75 بالمئة من إيرادات الربع الرابع البالغة 3.23 مليار درهم.

وأضاف سلطان الذي وصف دو بأنها "غنية بالسيولة" أن الشركة لا تحتاج إلى "جمع أي اموال" لكنها مع ذلك تراقب أسواق النقد وقد تعيد تمويل قروض إذا ما توفرت ظروف أفضل.

واستطرد أن أنشطة دو تقتصر على دولة واحدة وأنها تطلعت إلى التوسع بالخارج لكنها أحجمت عن مثل هذه الطموحات وكان يتحدث بعد أن أعلنت الشركة انخفاض صافي أرباحها إلى 512.7 مليون درهم في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول من 570.3 مليون درهم قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل دو في المتوسط أرباحا فصلية بقيمة 586.7 مليون درهم.