قفزة كبيرة لأرباح مصرف أبوظبي الإسلامي مصر في 2014

القاهرة 24 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة غير المدققة لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر اليوم الاثنين أن صافي الربح قفز لأكثر من ثلاثة أمثاله في 2014 بدعم من نمو العائد من المرابحات والمشاركات والمضاربات.

وبلغ صافي الربح المجمع 233.426 مليون جنيه (30.6 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل صافي ربح 74.847 مليون جنيه في 2013.

ويملك مصرف أبوظبي الإسلامي 50 بالمئة من أسهم البنك وشركة الإمارات الدولية للاستثمار عشرة بالمئة.

وأظهرت قائمة الدخل أن عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة زاد 21 بالمئة إلى 1.449 مليار جنيه من 1.197 مليار في 2013.