نمو صافي ربح فلاي دبي 12.3% في 2014 مع توسيع شبكتها

دبي 3 مارس آذار (رويترز) - قالت فلادي دبي للطيران المنخفض التكلفة اليوم الثلاثاء إنها حققت نموا 12.3 بالمئة في صافي ربح 2014 مع توسع الشركة في شبكة رحلاتها.

وقالت شركة الطيران التي تتخذ من دبي مقرا في بيان إنها حققت أرباحا صافية بلغت 250 مليون درهم (68.1 مليون دولار) مع ارتفاع إيراداتها 19.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.4 مليار درهم في 2014 خامس سنواتها التشغيلية.

وقالت إن 7.25 مليون راكب سافروا عبر فلاي دبي في 2014 مع تدشين الشركة رحلات إلى 23 وجهة جديدة لتصل عدد وجهات شبكتها إلى 86 وجهة. وأضافت أنها زادت عدد الرحلات على بعض الوجهات القائمة مثل بيروت والكويت ومسقط.

وتستفيد فلاي دبي وشركة طيران الإمارات التي مقرها دبي أيضا من مساعي الإمارة لتحويل نفسها إلى مركز رئيسي للنقل والسياحة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وقالت فلاي دبي إنها تتوقع أن تتسلم في 2015 آخر دفعة من طائرات بوينج 737-800 الخمسين التي طلبتها في 2008 بينما تتوقع أن تتسلم في أوائل 2017 أول دفعة من طائرات 737 ماكس 8 التي طلبت منها 75 طائرة في أواخر 2013.