نمو أرباح أملاك للتمويل دبي 22% في 2014 بدعم إعادة هيكلة ديون

دبي 11 مارس آذار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال أملاك للتمويل المتخصصة في الرهن العقاري الإسلامي بدبي اليوم الأربعاء نمو صافي ربحها العائد للمساهمين 22 بالمئة في 2014 بدعم مكاسب حققتها من إعادة هيكلة ديونها وهو ما أبطل مفعول عمليات شطب في محفظتها العقارية.

وقال تقرير النتائج المالية الذي نشره الموقع الإلكتروني لبورصة دبي إن صافي الربح العائد للمساهمين زاد إلى 58.9 مليون درهم (16 مليون دولار) في 2014 من 48.2 مليون درهم قبل عام.

وفي نوفمبر تشرين الثاني وقعت الشركة اتفاقا لإعادة هيكلة ديون بقيمة 2.7 مليار دولار مع دائنيها بعد مفاوضات طويلة منذ تعليق التداول على أسهمها في نوفمبر تشرين الثاني 2008 في أعقاب الأزمة المالية العالمية والأزمة العقارية المحلية.

وأشار مدققو حسابات أملاك في بيان إلى أن الشركة لم تعدل قيمة محفظتها العقارية بين 2009 و2014. وشهدت هذه الفترة هبوطا كبيرا للأسعار بالإمارة في البداية قبل أن تتعافى خلال العامين الماضيين.

وقال البيان المالي إنه كما في 31 ديسمبر كانون الأول 2014 اضطرت أملاك إلى تسجيل خسارة في القيمة العادلة للمحفظة بقيمة 2.1 مليار درهم.

غير أن أملاك جنت أيضا مكاسب قيمتها 1.9 مليار درهم من تعديلات للقيمة العادلة في محفظة المضاربة تتعلق باتفاق إعادة الهيكلة وودائع استثمارية وتمويلات إسلامية أخرى.

وفي هيكل المضاربة يدير البنك أصولا نيابة عن عملائه مع تقاسم الدخل والمصروفات بنسبة يتفق عليها مسبقا.