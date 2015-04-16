لمحة-سهم داماك يصعد قبل اعلان النتائج وسياسة التوزيعات النقدية

0945 جمت -

* أسهم شركة داماك العقارية في دبي تقفز 13.1 في المئة إلى 2.94 درهم وسط تعاملات كبيرة.

* داماك تقول إن مجلس إدارتها سيناقش سياسة التوزيعات النقدية ونتائج الربع الأول خلال اجتماع يوم 21 أبريل نيسان.

* داماك لم تدفع توزيعات عن 2014 لكنها أصدرت أسهم مجانية بنسبة عشرة بالمئة.

* السهم يواجه مستوى مقاومة فنية رئيسيا عند المستوى المرتفع القياسي 3.07 درهم الذي بلغه عند ادراجه في دبي في يناير كانون الثاني.

* شركة إعمار العقارية الرائدة في دبي تقدم توقعات ايجابية لعام 2015 وسهمها يرتفع 8.5 بالمئة.

* مؤشر دبي يصعد 3.5 بالمئة.