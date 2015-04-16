هبوط أرباح اتصالات باكستان 84% في الربع/1 مع ارتفاع التكاليف

من ماثيو سميث

دبي 16 أبريل نيسان (رويترز) - تراجع صافي ربح اتصالات باكستان التابعة لاتصالات الإماراتية 84 بالمئة في الربع الأول من السنة مع ارتفاع تكاليف التشغيل والتمويل وانخفاض الإيرادات وقاعدة العملاء.

والشركة هي محتكر الاتصالات السابق في باكستان. وتملك إلى جانب شبكة للخطوط الهاتفية الثابتة شركة أوفون رابع أكبر مشغل للهاتف المحمول في البلاد من حيث عدد المشتركين.

وبحسب بيان بموقعها على الإنترنت حققت اتصالات باكستان 716.39 مليون روبية باكستانية (7.06 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار انخفاضا من 4.35 مليار روبية في الفترة ذاتها قبل عام.

وتراجعت الإيرادات الفصلية 9.6 بالمئة إلى 30.18 مليار روبية. وزادت تكلفة تشغيل خدمات الاتصالات 6.1 بالمئة إلى 21.66 مليار روبية في حين ارتفعت تكاليف التمويل لأكثر من ثلاثة أمثالها إلى 1.37 مليار روبية.

وكثفت باكستان مبادرة للتحقق من هوية أصحاب خطوط الهاتف المحمول العام الماضي مما أدى إلى إلغاء اشتراكات لدى شركات المحمول الخمس العاملة في البلاد لكن أوفون كانت الأشد تضررا حيث تراجعت قاعدة مشتركيها إلى 21.7 مليون في فبراير شباط من 24.2 مليون في يوليو تموز الماضي بحسب أرقام من هيئة الاتصالات الباكستانية.

وفقدت الشركة الأولى في السوق موبيلينك حوالي 535 ألف مشترك ليصل الإجمالي إلى 38.4 مليون على مدى الفترة ذاتها بينما لم يطرأ تغير يذكر على عدد مشتركي تلينور ثاني أكبر شركة وزاد عدد مشتركي تشاينا موبايل.

وتملك اتصالات 23 بالمئة في اتصالات باكستان وتحسب نتائج الشركة ضمن نتائجها المجمعة. وامتلكت الشركة 90 بالمئة من الكونسورتيوم الذي أتم صفقة قيمتها 2.6 مليار دولار لشراء 26 بالمئة من اتصالات باكستان لكن الشركة الإماراتية حجبت 800 مليون دولار مستحقة لحكومة باكستان بسبب نزاع على الملكية.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة اتصالات باكستان 854 مليون دولار بحسب بيانات لرويترز.