Wed 9 Aug 2017 | 16:45 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة-سهم داماك يواصل مكاسبه في بورصة دبي

Sun Apr 19, 2015 6:44am GMT
 
[-] نص [+]

‭0627‬ جمت -

* أسهم شركة داماك العقارية في دبي تقفز أربعة في المئة إلى 3.02درهم وتهيمن على التداولات.

* السهم يتخطى مستواه المرتفع في فبراير شباط عند 2.97 درهم.

* السهم يواجه مستوى مقاومة فنية رئيسيا عند المستوى المرتفع القياسي 3.07 درهم الذي بلغه عند ادراجه في دبي في يناير كانون الثاني.

* مجلس إدارة داماك سيناقش سياسة التوزيعات النقدية ونتائج الربع الأول خلال اجتماع يوم 21 أبريل نيسان.

* مؤشر دبي يصعد 0.6 في المئة.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 