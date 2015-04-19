لمحة-سهم داماك يواصل مكاسبه في بورصة دبي

* أسهم شركة داماك العقارية في دبي تقفز أربعة في المئة إلى 3.02درهم وتهيمن على التداولات.

* السهم يتخطى مستواه المرتفع في فبراير شباط عند 2.97 درهم.

* السهم يواجه مستوى مقاومة فنية رئيسيا عند المستوى المرتفع القياسي 3.07 درهم الذي بلغه عند ادراجه في دبي في يناير كانون الثاني.