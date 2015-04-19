لمحة-سهم داماك يواصل مكاسبه في بورصة دبي
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* أسهم شركة داماك العقارية في دبي تقفز أربعة في المئة إلى 3.02درهم وتهيمن على التداولات.
* السهم يتخطى مستواه المرتفع في فبراير شباط عند 2.97 درهم.
* السهم يواجه مستوى مقاومة فنية رئيسيا عند المستوى المرتفع القياسي 3.07 درهم الذي بلغه عند ادراجه في دبي في يناير كانون الثاني.
* مجلس إدارة داماك سيناقش سياسة التوزيعات النقدية ونتائج الربع الأول خلال اجتماع يوم 21 أبريل نيسان.
* مؤشر دبي يصعد 0.6 في المئة.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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