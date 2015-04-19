نمو أرباح اتصالات الإماراتية 7.6% في الربع/1

دبي 19 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) المدرجة في بورصة أبوظبي اليوم الأحد نمو صافي أرباحها 7.6 بالمئة في الربع الأول.

وبلغت الأرباح الصافية للشركة 2.18 مليار درهم (593.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار مقابل 2.02 مليار قبل عام.

وتعمل اتصالات في 19 دولة في الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا.

وكان محللان استطلعت رويترز أراءهما توقعا أن تحقق اتصالات أرباحا فصلية بين 2.16 مليار و2.47 مليار درهم.

وبلغت إيرادات اتصالات في الربع الأول 12.91 مليار درهم ارتفاعا من 9.9 مليار قبل عام.