مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك المشرق الإماراتي 13% بفضل أنشطة الإقراض

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دبي 19 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك المشرق ثالث أكبر بنوك دبي من حيث الأصول اليوم الأحد ارتفاع صافي ربح الربع الأول من العام 13.2 بالمئة إذ ساهم نمو الدخل من أنشطة الإقراض في تعويض انخفاض طفيف لعائدات الرسوم.

والمشرق ثاني بنك إماراتي بعد دبي الإسلامي يعلن نتائج الربع الأول وحقق الاثنان نموا في خانة العشرات.

وقال عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق إن القطاع المصرفي وبنك المشرق بشكل خاص أظهرا مناعة كبيرة في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية في المنطقة.

وتمكن القطاع المصرفي من الصمود في مواجهة تبعات انخفاض أسعار النفط ولم يعان حتى الآن من نقص كبير في السيولة.

وقال البنك في بيان إنه حقق 651 مليون درهم (177.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 575.2 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2014.

وكان العامل الرئيسي الذي ساهم في نمو الأرباح دخل الفائدة إذ زاد 17.2 بالمئة إلى 804 ملايين درهم.

وأضاف البنك أن النمو يرجع أيضا لزيادة القروض بنسبة 6.4 بالمئة وتحسن صافي هامش الفائدة.

وارتفع صافي دخل الرسوم والعمولات وغيرهما 1.1 بالمئة إلى 688 مليون درهم.