نمو صافي ربح الاتحاد الوطني الإماراتي 20% في الربع/1

دبي 20 أبريل نيسان (رويترز) - كشف بنك الاتحاد الوطني المملوك لحكومة أبوظبي عن زيادة 20 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام اليوم الاثنين متجاوزا توقعات المحللين.

وقال إشعار للبورصة إن خامس أكبر بنك على سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث الأصول حقق 610.8 مليون درهم (166.29 مليون دولار) ربحا صافيا عائدا للمساهمين في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار ارتفاعا من 509.1 مليون درهم قبل عام.

وتوقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم متوسط ربح قدره 547.4 مليون درهم.

وبلغت القروض والسلف 66.94 مليار درهم في نهاية مارس آذار ارتفاعا من 64.07 مليون درهم قبل عام.

وسجلت ودائع العملاء 69.68 مليار درهم كما في 31 مارس آذار مقارنة مع 67.44 مليار درهم قبل 12 شهرا.