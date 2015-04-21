مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك أبوظبي التجاري العائد للمساهمين 31% في الربع/1

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دبي 21 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم الثلاثاء نمو صافي أرباحه 31 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي متجاوزا توقعات المحللين بفضل عائدات قوية للرسوم وأنشطة الإقراض.

وذكر البنك في بيان أنه حقق ربحا صافيا عائد للمساهمين 1.25 مليار درهم (340.3 مليون دولار) في أول ثلاثة أشهر من العام مقابل 953 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2014.

كان خمسة محللين قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ صافي الربح في الربع الأول 1.08 مليار درهم في المتوسط.

وبنك أبوظبي التجاري رابع أكبر بنك من حيث القيمة السوقية بالإمارات العربية المتحدة وهو رابع بنك يعلن نتائج أعماله عن الربع الماضي وسجلت جميعا نموا في الأرباح في خانة العشرات.

وساهم في نمو أرباح البنك زيادة الرسوم من أنشطة التجزئة والجملة المصرفية حيث نما صافي دخل الرسوم والعمولات 32 في المئة إلى 375 مليون درهم في الربع الأول مقارنة معه قبل عام.

وزاد صافي دخل الفائدة والتمويل الاسلامي 19 في المئة مقارنة معه قبل عام إلى 1.64 مليار درهم .

ويرجع الفضل في ذلك إلى نمو القروض سبعة بالمئة إلى 141.1 مليار درهم في نهاية مارس آذار.