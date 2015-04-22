أرباح الإمارات دبي الوطني تقفز 60% في الربع/1 متجاوزة التوقعات

دبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مصارف دبي اليوم الأربعاء أن صافي ربحه قفز 60 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي متجاوزا توقعات المحللين مع زيادة الدخل من القروض والرسوم ومنتجات أخرى وانخفاض المخصصات.

وكانت وتيرة نمو أرباح البنك هي الأعلى بين البنوك الخمسة التي أعلنت نتائجها المالية حتى الآن في الإمارات العربية المتحدة.

وقال البنك الذي تملك فيه مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصة قدرها 55.6 بالمئة إنه حقق أرباحا صافية بلغت 1.67 مليار درهم (454.67 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار. وبلغت أرباح البنك 1.04 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2014.

وتجاوزت الأرباح متوسط توقعات أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم لصافي ربح قدره 1.46 مليار درهم في الربع الأول.

وتحسن أداء بنك الإمارات دبي الوطني في الفصول الأخيرة بفضل قوة اقتصاد دبي الذي ساهم تنوعه في حماية البنوك من أسواق النفط المتباطئة.

وبلغ صافي الدخل من الفائدة 2.49 مليار درهم بزيادة 11 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وعزا البنك ذلك إلى تحسن أداء الأصول الخاصة بالأنشطة الإسلامية وخدمات الأفراد وانخفاض تكاليف التمويل.

ووجد البنك دعما في تخفيف مشاكل الديون إذ قفزت أرباحه في الربع الأخير من العام الماضي 82 بالمئة بدعم من إعادة تصنيفه لقروضه لمجموعة دبي العالمية على أنها قروض عاملة.

وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 1.1 مليار درهم في نهاية الربع الأول بما يقل 14 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وأدى تراجع مخصصات انخفاض القيمة إلى رفع نسبة تغطية البنك للقروض المتعثرة إلى 103.9 بالمئة في نهاية مارس آذار من 100.3 بالمئة في الربع السابق.