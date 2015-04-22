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نمو صافي ربح بنك الخليج الأول 7% في الربع/1 دون التوقعات

Wed Apr 22, 2015 11:53am GMT
 
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أبوظبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - سجل بنك الخليج الأول - ثالث أكبر البنوك الإماراتية من حيث الأصول - اليوم الأربعاء نموا نسبته سبعة بالمئة في صافي ربح الربع الأول لكنه جاء دون التوقعات.

وقال البنك في بيان عبر البريد الالكتروني إنه حقق ربحا صافيا 1.42 مليار درهم (386.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 من مارس اذار مقارنة مع 1.33 مليار درهم قبل عام.

كان أربعة محللين قد توقعوا في مسح أجرته رويترز ربحا صافيا قدره 1.51 مليار درهم في المتوسط خلال الربع. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 