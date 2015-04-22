مقدمة 1-بنك الخليج الأول يسجل أرباحا فصلية دون التوقعات

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أبوظبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك الخليج الأول الإماراتي اليوم الأربعاء أنه سجل زيادة سبعة في المئة في صافي ربح الربع الأول من العام بفضل ارتفاع دخل الرسوم لكن الأرباح جاءت دون توقعات المحللين.

وجاءت نتائج أعمال البنوك في دولة الإمارات العربية قوية حتى الآن متحدية المخاوف من تأثير هبوط أسعار النفط على ربحية القطاع.

وتوضيحا لذلك سجل بنك الإمارات دبي الوطني الأكبر حجما قفزة 60 في المئة في الأرباح على أساس سنوي اليوم‭ ‬الأربعاء.

وقال بنك الخليج الأول ثالث أكبر مصرف في دولة الإمارات من حيث الأصول في بيان بالبريد الإلكتروني إنه حقق صافي ربح قدره 1.42 مليار درهم (368.7 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 31 من مارس أذار ارتفاعا من أرباح بلغت 1.33 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ورغم ذلك فإن الزيادة جاءت دون متوسط توقعات خمسة محللين في استطلاع لرويترز بأرباح قدرها 1.51 مليار درهم.

وحقق البنك نموا في الأرباح بفضل ارتفاع الدخل من الأنشطة بخلاف الفائدة والتي تضمنت الرسوم من الأنشطة المصرفية المتعلقة بالشركات والأفراد حيث زادت 13 في المئة عن العام الماضي إلى 735 مليون درهم.

وخصص البنك أيضا أموالا أقل لتغطية القروض المتعثرة مع هبوط مخصصات خفض القيمة 15 في المئة على أساس سنوي إلى 372 مليون درهم.