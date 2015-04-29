صافي ربح أعمار مولز بدبي يرتفع 32% في الربع/1

دبي 29 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت مجموعة إعمار مولز التابعة لشركة إعمار العقارية في دبي اليوم الأربعاء إن صافي ربحها ارتفع 32 بالمئة في الربع الأول من العام على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت صافي ربح بلغ 433 مليون درهم (117.9 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار. ويأتي هذا بالمقارنة مع ربح قدره 329 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات الفصلية 735 مليون درهم بزيادة 21 بالمئة عن مستواها قبل عام.

وتملك الشركة الأم إعمار العقارية حصة قدرها 84.6 بالمئة في إعمار مولز بعد أن باعت 15.4 بالمئة من أسهم الوحدة التابعة لها في سبتمبر أيلول الماضي. وفي ذلك الوقت بلغت صفقة بيع الأسهم 5.8 مليار درهم وكانت الأكبر من نوعها في منطقة الخليج منذ عام 2008.