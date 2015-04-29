مقدمة 1-دبي للاستثمار تتطلع لاستثمارات جديدة مع ارتفاع صافي ربح الربع/1

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دبي 29 أبريل نيسان (رويترز) - قالت دبي للاستثمار اليوم الأربعاء إنها تخطط لدخول أسواق جديدة في أفريقيا ومنطقة الخليج بعدما سجلت زيادة 6.5 في المئة في صافي ربحها للربع الأول من العام.

وقال خالد بن كلبان الرئيس التنفيذي لدبي للاستثمار في بيان "نقيم حاليا مقترحات لعدة استثمارات جديدة ووصلت المفاوضات في بعضها إلى مراحل متقدمة."

وأضاف أن الشركة تستهدف قطاعات متنوعة مثل الخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية والطاقة.

وأعلنت دبي للاستثمار بالفعل في فبراير شباط أنها ستستحوذ على حصة قدرها 60 في المئة في المال كابيتال لكنها لم تفصح عن قيمة الصفقة.

وهذه الصفقة واحدة من صفقتين قال بن كلبان في يناير كانون الثاني إن الشركة اقتربت من استكمالهما وتبلغ قيمتهما المجمعة 400 مليون درهم (109 ملايين دولار). ومن المتوقع أن يكون الاستحواذ الآخر في قطاع العقارات.

وأعلنت دبي للاستثمار اليوم أيضا أنها رفعت حصتها في الإمارات لألواح الزجاج المسطح 20.15 في المئة لتصل إلى 87.43 في المئة.

وأضافت الشركة في البيان أنها حققت صافي ربح قدره 282 مليون درهم (76.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 265 مليون درهم في الربع الأول من 2014.