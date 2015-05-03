مقدمة 1-نمو صافي ربح إعمار الإماراتية 7%

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من ماثيو سميث

دبي 3 مايو أيار (رويترز) - أعلنت إعمار العقارية الشركة المشيدة لأطول برج في العالم اليوم الأحد ارتفاع صافي ربح الربع الأول من العام سبعة بالمئة مواصلة موجة أرباح مع بيعها عقارات قيمتها 672 مليون دولار في سوقها المحلية ونمو إيرادات مراكز التسوق.

وقالت إعمار التي تملك حكومة دبي حصة أقلية فيها في بيان إن صافي الربح بلغ 1.03 مليار درهم (280.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار.

كان ربح الشركة 957 مليون درهم قبل عام. وبهذا تكون إعمار قد أعلنت عن زيادة في الأرباح للربع الثامن على التوالي.

وفاقت النتائج متوسط توقعات بلغ 856.8 مليون درهم لصافي ربح الربع الأول من بنك سيكو البحرين.

وعزت إعمار النمو المستدام في صافي الربح والإيرادات إلى الدعم المقدم من زيادة الإيرادات المتكررة لأنشطة المجموعة في مجالات مراكز التسوق والتجزئة والضيافة.

وارتفعت الإيرادات الفصلية إلى 3.01 مليار درهم من 2.39 مليار قبل عام.