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نمو أرباح أبوظبي الإسلامي 10.1% في الربع/1 بفضل الإيرادات

Sun May 3, 2015 1:57pm GMT
 
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أبوظبي 3 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد نمو أرباحه الصافية 10.1 بالمئة في الربع الأول من العام بفضل ارتفاع الإيرادات.

وبلغ صافي ربح البنك 450.8 مليون درهم (122.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 409.5 مليون درهم قبل عام.

وكان اثنان من المحللين استطلعت رويترز آراءهما توقعا أن يبلغ صافي ربح البنك 440 مليون درهم و477 مليونا. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 