مقدمة 1-نمو أرباح أبوظبي الإسلامي 10.1% في الربع/1 بفضل الإيرادات

(لإضافة بيانات الإيرادات والمخصصات والقروض والودائع))

أبوظبي 3 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد نمو أرباحه الصافية 10.1 بالمئة في الربع الأول من العام بفضل ارتفاع الإيرادات.

وبلغ صافي ربح البنك 450.8 مليون درهم (122.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 409.5 مليون درهم قبل عام.

وكان اثنان من المحللين استطلعت رويترز آراءهما توقعا أن يبلغ صافي ربح البنك 440 مليون درهم و477 مليونا.

ولامست إيرادات المجموعة في الربع الأول 1.22 مليار درهم بارتفاع 14.1 بالمئة.

وتأتي الأرقام وسط موسم نتائج إيجابي على نطاق واسع لبنوك الإمارات رغم المخاوف من تأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد.

وجنب أبوظبي الإسلامي مخصصات إجمالية للقروض الرديئة بلغت 202.6 مليون درهم في الربع الأول بانخفاض 6.4 بالمئة على أساس سنوي.