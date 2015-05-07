مقدمة 1-أرباح طيران الإمارات تقفز 40% في 2014 مع انخفاض سعر النفط

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من ماثيو سميث

دبي 7 مايو أيار (رويترز) - أعلنت شركة طيران الإمارات الناقلة الرئيسية لدبي اليوم الخميس عن قفزة 40 بالمئة في الأرباح السنوية بفضل وفورات من هبوط أسعار النفط مع رفض رئيس مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة مزاعم ناقلات أمريكية بأن الشركة تستفيد من دعم حكومي.

وحققت شركة الطيران إحدى أكبر شركات الرحلات الدولية في العالم ربحا بلغ 4.56 مليار درهم (1.24 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس آذار ارتفاعا من 3.25 مليار درهم قبل عام.

وجاءت الزيادة في الأرباح بعدما اتهمت شركات طيران أمريكية ونقاباتها العمالية شركات خليجية منافسة بتلقي دعم حكومي غير عادل يزيد على 40 مليار دولار لكن الناقلات الخليجية ومن بينها طيران الإمارات نفت هذا الاتهام.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة طيران الإمارات في مؤتمر صحفي إن الشركة كانت شفافة جدا وإن كل من سينظر في الأرقام سيعرف من أين تأتي الأموال وفيما تنفق.

وأضاف أنه يعطي موظفي الشركة مكافآت في الوقت الحالي متسائلا عما قد يضطره إلى ذلك إن كانت الشركة تخسر وتتلقى دعما حكوميا.

وذكر الشيخ أحمد أن انخفاض أسعار النفط وفر لشركة الطيران نحو ملياري درهم في السنة المالية وشكل الوقود 35 بالمئة من تكاليف التشغيل مقابل 39 بالمئة في الأشهر الاثني عشر السابقة.