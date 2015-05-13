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أرابتك الإماراتية تتحول لتكبد خسائر في الربع‭/‬1 مخالفة التوقعات

Wed May 13, 2015 5:55am GMT
 
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دبي 13 مايو أيار (رويترز) - تحولت شركة أرابتك أكبر شركة مقاولات في دبي لتكبد خسائر في الربع الأول لتخالف النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت أرابتك في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إنها سجلت خسائر صافية بقيمة 279.82 مليون درهم (76.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس اذار مقارنة مع أرباح بقيمة 137.89 مليون درهم قبل عام.

وتوقع بيت الاستثمار العالمي جلوبل أن تسجل ارابتك أرباحا فصلية بقيمة 95 مليون درهم فيما توقع بنك سيكو البحريني تحقيق 20.2 مليون درهم.

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 