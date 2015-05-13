أرابتك الإماراتية تتحول لتكبد خسائر في الربع‭/‬1 مخالفة التوقعات

دبي 13 مايو أيار (رويترز) - تحولت شركة أرابتك أكبر شركة مقاولات في دبي لتكبد خسائر في الربع الأول لتخالف النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت أرابتك في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إنها سجلت خسائر صافية بقيمة 279.82 مليون درهم (76.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس اذار مقارنة مع أرباح بقيمة 137.89 مليون درهم قبل عام.