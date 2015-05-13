انخفاض أرباح طاقة الاماراتية 6.6% في الربع/1

دبي 13 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم الأربعاء ان صافي ربح الربع الأول انخفض 6.6 في المئة مقارنة بالفترة الموازية إلى 256 مليون درهم (69.8 مليون دولار) بسبب انخفاض أسعار النفط.

وهوت الإيرادات الاجمالية 29 في المئة إلى 5.13 مليار درهم جراء الهبوط الحاد في أسعار النفط منذ يونيو حزيران الماضي.

وقالت الشركة في بيانها للبورصة "عملت التعديلات الضريبية التي تم اقرارها مؤخرا في بريطانيا على الحد من تأثير انخفاض كل من الإيرادات والأرباح ... وذلك من خلال تقييد استحقاقات ضريبية لمرة واحدة بقيمة 553 مليون درهم."

واستقر انتاج الشركة من النفط والغاز من انشطتها العالمية عند157.9 مليون برميل من المكافيء النفطي يوميا دون تغيير عن العام الماضي رغم خفض الإنفاق الرأسمالي. وارتفع الانتاج في بريطانيا وهولندا ليعوض تراجعا طفيفا للانتاج في امريكا الشمالية.

وتراجعت ايرادات بيع المياه والكهرباء 6.6 في المئة خلال الربع الأول إلى 2.10 مليار درهم.