رئيس مجلس الإدارة: الواحة كابيتال الإماراتية تستثمر 1.08 مليار دولار حتى 2020

من ستانلي كارفالو

أبوظبي 17 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة الاستثمار الإماراتية الواحة كابيتال اليوم الأحد إنها تعتزم استثمار اربعة مليارات درهم(1.08 مليار دولار) بحلول عام 2020 وذلك بعد أن أعلنت نمو أرباحها 20 في المئة الربع الأول.

وقال رئيس مجلس الإدارة حسين النويس في بيان ان الواحة "تعتزم استثمار 4 مليارات درهم في عدد من القطاعات الواعدة خلال السنوات الخمس القادمة من بينها قطاع الطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم."

وقال سالم النعيمي الرئيس التنفيذي للشركة بعد اعلان النتائج ان الشركة استثمرت 225 مليون درهم في الربع الاول من عام 2015 من بينها 193 مليونا في أسواق رأس المال والباقي في وحدة للرعاية الصحية.

وأضاف دون التطرق لتفاصيل "الشركة تتمتع اليوم بامكانات واعدة تتيح لها اقتناص فرص جذابة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا."

وذكر النعيمي أن الشركة أعادت حتى الآن شراء 50.2 مليون سهم تمثل 2.58 بالمئة من اسهمها في حين أنها نالت موافقة على إعادة شراء عشرة بالمئة من اسهمها.

وفي ديسمبر كانون الاول تحوطت الواحة علي 12 مليون سهم تمتلكها في ايركاب القابضة بينما باعت ثلاثة ملايين سهم في شركة تأجير الطائرات لتجمع ميلغ 532 مليون دولار.

وقال النعيمي "انه مبلغ مغر استخدم في سداد ديون أعلى تكلفة ويجري استثمار جزء منه."

وتمتلك الواحة حاليا حصة 12.6 في المئة في ايركاب وجميع الاسهم تخضع للتحوط لآجال مختلفة.