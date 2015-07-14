الدار الإماراتية تحقق مبيعات بقيمة 1.9 مليار درهم من مشروعات جديدة في النصف/1

دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة الدار العقارية كبرى شركات التطوير العقاري المدرجة في أبوظبي اليوم الثلاثاء إنها حققت مبيعات بقيمة 1.9 مليار درهم (517.3 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي من خلال ثلاثة مشروعات جديدة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة "بلغت حصيلة اتفاقيات البيع التي وقعها المشترون مقابل قطع أراضي جزيرة ‘الناريل‘ و‘المريف‘ والوحدات السكنية على المخطط في مشروع ‘ميرا‘ شمس أبوظبي 1.9 مليار درهم."

ولم تعلن الشركة بعد عن أرباحها في الربع الثاني. وكانت شركة سيكو البحرينية توقعت أن تحقق الدار أرباحا صافية تبلغ نحو 514.6 مليون درهم في الربع الثاني ارتفاعا من 505.8 مليون درهم حققتها في الفترة المقابلة من 2014.