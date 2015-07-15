صافي ربح بنك الإمارات دبي الوطني يرتفع 26% في الربع‭/‬2

دبي 15 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مصرف في إمارة دبي ارتفاعا نسبته 26 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني لتأتي النتائج أقل قليلا من متوسط توقعات المحللين.

وبلغ صافي ربح البنك في الاشهر الثلاثة المننتهية في 30 يونيو حزيران بلغ 1.65 مليار درهم (449 مليون دولار) مقارنة مع 1.31 مليار قبل عام.

ولم يذكر البنك النتائج التفصيلية للربع الثاني وقامت رويترز بحسابها من النتائج المالية.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 1.69 مليار ريال في الربع الثاني.

وقال البنك اليوم الأربعاء إن صافي ربح النصف الأول من العام بلغ 3.32 مليار درهم بزيادة 41 بالمئة عن مستواه قبل عام.