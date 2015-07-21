مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك أبوظبي التجاري 21% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

(لإضافة تفاصيل)

دبي 21 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك أبوظبي التجاري اليوم الثلاثاء أن صافي ربحه زاد 21 بالمئة في الربع الثاني من العام متجاوزا بقليل توقعات المحللين مدعوما بانخفاض مخصصات تغطية القروض المتعثرة.

وقال رابع أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية في بيان إن صافي ربحه العائد للمساهمين بلغ 1.28 مليار درهم (349 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 من يونيو حزيران مقارنة مع أرباح بلغت 1.06 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يبلغ صافي ربح البنك 1.18 مليار درهم.

وانخفضت مخصصات خفض القيمة إلى 84 مليون درهم في الربع الثاني من 233 مليون درهم قبل عام. وقفز الدخل من الأنشطة التي لا تدر فائدة - الرسوم والعمولات - عشرة في المئة على أساس سنوي بينما نما دخل الفائدة والتمويل الإسلامي تسعة في المئة.

وتتوسع البنوك الإماراتية في دخل الأنشطة التي لا تدر فائدة حيث تضغط المنافسة الشديدة على هوامش الأرباح في سوق الإقراض. وحققت بنوك عديدة نموا في الإقراض في خانة الآحاد.

وبلغت القروض والسلف في بنك أبوظبي التجاري 146 مليار درهم في يونيو حزيران بزيادة أربعة في المئة عن ديسمبر كانون الأول الماضي. وبلغت ودائع العملاء 132 مليار درهم ارتفاعا من 126 مليارا.