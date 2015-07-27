نخيل الإماراتية: ارتفاع الأرباح 53% في النصف/1

دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت نخيل العقارية المملوكة لحكومة دبي اليوم الاثنين ارتفاع صافي ربح النصف الأول من العام 53 بالمئة مع تسليمها عقارات منتهية وتوسعها في وحدات أخرى.

كانت نخيل من شركات القطاع العقاري الأشد تضررا من جراء الأزمة العقارية في دبي التي تفيد تقديرات من كلاتونز الاستشارية أنها خفضت الأسعار 49 بالمئة بين الربع الثالث من 2008 والربع الثاني من 2009 عندما بلغ انخفاض السوق مداه.

كانت نخيل اتفقت على إعادة هيكلة للديون بقيمة 16 مليار دولار في أغسطس آب 2011 وحققت الشركة ربحا صافيا بلغ 2.83 مليار درهم (770.49 مليون دولار) في الأشهر الستة حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 1.85 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ولم تذكر الشركة إيراداتها ولا أي تفاصيل مالية أخرى لكنها قالت إن الأرباح قفزت بفضل استمرار الأداء القوي لنشاط التطوير والتسليم المتواصل للعقارات إلى العملاء.

وأضافت الشركة أنها ستركز على الانتهاء من المشاريع التي قيد الإنشاء وتوسعة وحدات التجزئة والضيافة ووحدات التأجير السكني.