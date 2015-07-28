صافي ربح اتصالات الإماراتية يتراجع 40% في الربع/2

دبي 28 يوليو تموز (رويترز) - سجلت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) المدرجة في أبوظبي انخفاضا نسبته 40 في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام اليوم الثلاثاء عزته إلى وحدتها السعودية اتحاد اتصالات (موبايلي) وخسائر أسعار الصرف.

وقالت اتصالات التي تعمل في 19 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا في بيان إنها حققت صافي ربح قدره 1.5 مليار درهم (408.4 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 من يونيو حزيران.

ولم تذكر الشركة رقما للعام الماضي لكن بياناتها المالية السابقة تظهر أنها حققت ربحا قدره 2.51 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2014.

وكان محللون توقعوا في استطلاع لرويترز أن تحقق ثاني أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية ربحا فصليا قدره 2.16 مليار درهم.

وشهدت موبايلي السعودية التي تملك فيها اتصالات حصة تبلغ 27.5 في المئة فضيحة محاسبية أدت لقيام ثاني أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في المملكة بتعديل كثير من النتائج من عام 2013 فصاعدا.

وفي يونيو حزيران حذرت اتصالات من أن التعديل الأخير في نتائج موبايلي سيخفض صافي ربحها في 2015 بنحو 204 ملايين درهم.

وبلغت إيرادات اتصالات المحتكر السابق لسوق الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة 13.3 مليار درهم في الربع الثاني بزيادة ستة في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.