Wed 9 Aug 2017 | 16:44 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

أرباح بنك أبوظبي الوطني ترتفع 1% في الربع/2

Wed Jul 29, 2015 12:55pm GMT
 
[-] نص [+]

أبوظبي 29 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك أبوظبي الوطني أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول اليوم الأربعاء زيادة بلغت واحدا في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام متوافقا مع توقعات المحللين.

وقال البنك الذي تملك فيه حكومة أبوظبي حصة قدرها نحو 70 في المئة في بيان إنه حقق صافي ربح بلغ 1.45 مليار درهم (395 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من أرباح قدرها 1.43 مليار درهم في الفترة المماثلة من 2014.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز متوسط صافي ربح قدره 1.47 مليار درهم.

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 