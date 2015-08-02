نمو صافي ربح إعمار العقارية دبي 16% في الربع/2

دبي 2 أغسطس آب (رويترز) - ارتفع صافي ربح إعمار العقارية 16 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام.

وقالت شركة التطوير العقاري التي تملك فيها حكومة دبي حصة أغلبية في بيان اليوم الأحد إنها حققت ربحا صافيا 1.18 مليار درهم (321.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران.