مقدمة 1-نمو صافي ربح إعمار العقارية دبي 16% في الربع/2

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من ماثيو سميث

دبي 2 أغسطس آب (رويترز) - ارتفع صافي ربح إعمار العقارية 16 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام مع زيادة مصادر الإيرادات الأخرى وزيادة مستردات ضريبة الدخل.

وقالت شركة التطوير العقاري التي تملك فيها حكومة دبي حصة أغلبية في بيان اليوم الأحد إنها حققت ربحا صافيا 1.18 مليار درهم (321.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران.

وتوقع بنك سيكو البحرين أن تبلغ أرباح إعمار في الربع الثاني 817 مليون درهم.

وأعلنت الشركة نمو أرباحها في الفصول الثمانية السابقة. وجاء النمو في أحدث فصل رغم تباطؤ نمو الإيرادات نسبيا في حين يشير المحللون إلى تباطؤ ملحوظ في القطاع العقاري في دبي.

وبلغت إيرادات إعمار في الربع الثاني 3.48 مليار درهم ارتفاعا من 3.34 مليار درهم قبل عام وزادت تكاليف الإيرادات 11 بالمئة إلى 1.63 مليار درهم.

وحققت الإيرادات الأخرى مكاسب 144 مليون درهم مقارنة مع خسارة محدودة قبل عام واستردت الشركة ضرائب دخل بقيمة 90 مليون درهم مقارنة مع ستة ملايين درهم في الربع الثاني من 2014.