ارتفاع صافي أرباح الدار العقارية الإماراتية 18% في الربع/2

دبي 4 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة الدار العقارية ومقرها أبوظبي اليوم الثلاثاء إن صافي أرباحها ارتفع 18 بالمئة في الربع الثاني من العام بفضل استمرار نمو الإيرادات المتكررة وھوامش الربح العالية من مبیعات المشاریع التطویریة وانخفاض تكالیف التمویل.

وقالت الشركة شبه الحكومية في بيان إنها حققت أرباحا بلغت 601 مليون درهم (163.6 مليون دولار) خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي.

كانت الشركة حققت أرباحا بلغت 509 ملايين درهم في نفس الفترة من عام 2014 وأعلنت الدار نمو أرباحها في سبعة من الفصول الثمانية السابقة.

وتوقع بنك سيكو البحرين أن تحقق الدار أرباحا فصلية قدرها 514.6 مليون درهم.

وبلغت عائدات الدار في الربع الثاني 1.11 مليار درهم منخفضة عن العائدات التي حققتها قبل عام والتي بلغت 2.19 مليار درهم.

وقالت الشركة إنها سددت 1.1 مليار درهم من ديونها خلال الربع الثاني لتخفض ديونها إلى 7.1 مليار درهم بعدما حصلت على 1.2 مليار درهم من مستحقاتھا من حكومة أبوظبي ومن استلام دفعات من مبیعات قطع الأراضي.