أرباح داماك العقارية الإماراتية تقفز 208% في الربع/2

القاهرة 5 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة داماك للتطوير العقاري ثاني كبرى شركات التطوير العقاري المدرجة في دبي من حيث القيمة السوقية اليوم الأربعاء أن صافي الربح قفز 208 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام.

وبلغ صافي ربح الشركة 1.416 مليار درهم (386 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 461.134 مليون درهم قبل عام.

وقفزت أرباح الشركة 171 بالمئة في النصف الأول من هذا العام لتبلغ 2.650 مليار درهم مقابل 978.5 مليون درهم قبل عام.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع عشرة بالمئة أرباح نقدية على المساهمين وعشرة بالمئة أسهم منحة.

وقال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة داماك في بيان صحفي اليوم "لا تزال السوق العقارية في دبي في طور النضوج مع ثبات في الأسعار الأمر الذي يمنح القطاع مزيدا من الاستقرار خلال عام 2015."

ولداماك ثلاثة مشروعات رئيسية هي أكويا ومجمعات أكويا أكسجين للسكن وبيع التجزئة إلى جانب عقارات في منطقة وسط دبي قرب برج خليفة أطول برج في العالم. وتمثل جميع هذه المشروعات نحو 80 بالمئة من الوحدات التي تعتزم الشركة بناءها.

ومن المقرر أن تسلم داماك أكثر من 900 فيلا في أكويا في 2015 على أن تسلم معظم الوحدات المتبقية وعددها 1300 خلال العام القادم وحتى 2018.