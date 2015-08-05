انخفاض أرباح دو الإماراتية 8% في الربع/2

دبي 5 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ثاني أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء تراجع أرباحها ثمانية بالمئة في الربع الثاني من العام بما يتماشى مع توقعات المحللين.

وحققت الشركة التي أنهت احتكار منافستها اتصالات للسوق المحلية في 2007 صافي ربح بلغ 502 مليون درهم (136.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 30 يونيو حزيران انخفاضا من 547.7 مليون قبل عام.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق دو في المتوسط أرباحا فصلية قدرها 500.6 مليون درهم.

وقالت الشركة في بيان إنها اقترحت صرف توزيعات أرباح نصف سنوية قدرها 0.13 درهم للسهم ارتفاعا من 0.12 درهم عن نفس الفترة من 2014 بالإضافة إلى توزيعات أرباح خاصة 0.1 درهم للسهم.

وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثاني إلى 3.09 مليار درهم من 3.02 مليار قبل عام.

وانخفضت إيرادات الهواتف المحمولة 1.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 2.23 مليار درهم على الرغم من توسع قاعدة عملاء الشركة في سوق المحمول بنسبة 2.7 بالمئة إلى 7.36 مليون عميل حتى 30 يونيو حزيران.

وتراجع متوسط العائد لكل مستخدم - وهو مؤشر مهم للقطاع - إلى 92.6 درهم من 96.8 درهم قبل عام.

وارتفعت نسبة إيرادات البيانات في الربع الثاني إلى 31 بالمئة من عائدات المحمول مقابل 29.4 بالمئة قبل عام.