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صافي ربح العربية للطيران الإماراتية ينخفض 14% في الربع/2

Wed Aug 5, 2015 11:20am GMT
 
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دبي 5 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال العربية للطيران شركة الطيران الوحيدة المدرجة في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء انخفاض صافي أرباحها 13.6 في المئة في الربع الثاني من العام لكنه تجاوز توقعات المحللين.

وقالت شركة الطيران المنخفض التكلفة ومقرها الشارقة في بيان إنها حققت صافي ربح قدره 146.2 مليون درهم (39.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل أرباح بلغت 169.3 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع لرويترز أن يبلغ صافي ربح العربية للطيران في الربع الثاني 133.7 مليون درهم في المتوسط.

وانخفضت إيرادات الربع الثاني إلى 860.2 مليون درهم من 915 مليونا قبل عام. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 