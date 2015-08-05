صافي ربح العربية للطيران الإماراتية ينخفض 14% في الربع/2

دبي 5 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال العربية للطيران شركة الطيران الوحيدة المدرجة في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء انخفاض صافي أرباحها 13.6 في المئة في الربع الثاني من العام لكنه تجاوز توقعات المحللين.

وقالت شركة الطيران المنخفض التكلفة ومقرها الشارقة في بيان إنها حققت صافي ربح قدره 146.2 مليون درهم (39.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل أرباح بلغت 169.3 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع لرويترز أن يبلغ صافي ربح العربية للطيران في الربع الثاني 133.7 مليون درهم في المتوسط.