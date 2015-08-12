صافي ربح أملاك للتمويل بدبي يهوي بنسبة 87% في الربع/2

دبي 12 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة أملاك للتمويل في دبي اليوم الأربعاء هبوط صافي أرباحها بنسبة 87 في المئة في الربع الثاني من العام مع تهاوي دخل المصرف المتخصص في الرهن العقاري الإسلامي من التمويل والاستثمار والودائع وقفزة في تكاليف إطفاء الدين.

وقالت الشركة في بيان على موقع بورصة دبي إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 7.17 مليون درهم (1.95 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 55.79 مليون درهم قبل عام.

ووقعت أملاك اتفاقا لإعادة هيكلة ديون بقيمة 2.7 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني.

وانخفض الدخل الفصلي من أنشطة التمويل الاسلامي والأصول الاستثمارية 30.1 في المئة على أساس سنوي إلى 64.87 مليون درهم بينما نزل دخل الودائع بمقدار النصف تقريبا إلى 1.11 مليون درهم خلال نفس الفترة.

وقالت أملاك إن تكاليف إطفاء أرباح القيمة العادلة الأولية الناتجة عن الودائع الاستثمارية بلغت 51.43 مليون درهم في الربع الثاني مقابل صفر قبل عام.