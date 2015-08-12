تفاقم خسائر اير برلين في الربع/2

برلين 12 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة الطيران الألمانية اير برلين إنها تتوقع تحسن العائد ومعامل الحمولة والمبيعات في النصف الثاني من العام بعدما أعلنت اليوم الأربعاء ارتفاع الخسائر في الربع الثاني.

وتكبدت اير برلين التي تملك الاتحاد للطيران بأبوظبي 29 بالمئة فيها خسائر تشغيل في أربع من الخمس سنوات الأخيرة وغيرت رئيسها التنفيذي أربع مرات في الأعوام الثلاثة الأخيرة مع سعيها لوقف الخسائر وخفض الديون.

ومنيت الشركة بخسائر في الربع الثاني قبل الفائدة والضريبة بلغت 15.9 مليون يورو (17.8 مليون دولار) مقارنة مع خسائر قدرها 6.9 مليون يورو قبل عام حيث طغى ارتفاع الدولار وعقود التحوط في أسعار الوقود على الفوائد المتحققة من انخفاض أسعار وقود الطائرات.