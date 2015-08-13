طاقة الإماراتية تتكبد خسائر 114.7 مليون دولار في الربع/2

أبوظبي 13 أغسطس آب (رويترز) - سجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)المصدرة للنفط والمنتجة للطاقة صافي خسارة بلغ 421 مليون درهم (114.7 مليون دولار) في الربع الثاني حيث تراجعت عائدات النفط والغاز إلى ما يقارب النصف.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إن هذا الرقم يقارن مع أرباح صافية قدرها 239 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت عائدات النفط والغاز إلى 1.59 مليار درهم في الربع الثاني مقابل 3.08 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وتراجع إنتاج النفط والغاز خمسة بالمئة في النصف الأول من العام الجاري إلى 150 ألف برميل يوميا.

وقالت طاقة إنها قلصت عدد موظفي قطاع النفط والغاز لديها بنسبة 22 بالمئة وبنسبة 23 بالمئة في مقر الشركة الرئيسي في أبوظبي منذ يوليو تموز 2014.

وقالت الشركة في البيان إنها في موقف جيد يتيح لها تحقيق الحجم المستهدف للوفورات السنوية والبالغ 1.5 مليار درهم بحلول نهاية العام الجاري.