مقدمة 1-طاقة الإماراتية تتكبد خسائر 114.7 مليون دولار في الربع/2

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أبوظبي 13 أغسطس آب (رويترز) - سجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)المصدرة للنفط والمنتجة للطاقة صافي خسارة بلغ 421 مليون درهم (114.7 مليون دولار) في الربع الثاني حيث تراجعت عائدات النفط والغاز إلى ما يقارب النصف.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إن هذا الرقم يقارن مع أرباح صافية قدرها 239 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت عائدات النفط والغاز إلى 1.59 مليار درهم في الربع الثاني مقابل 3.08 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وتراجع إنتاج النفط والغاز خمسة بالمئة في النصف الأول من العام الجاري إلى 150 ألف برميل يوميا.

وقال إدوارد لافيهر الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة في البيان "مع أن بيئة الأسعار الحالية للنفط والغاز أثرت على القطاع بأكمله فإن نتائجنا تدل على تحقيق النتائج المرجوة من برنامج تقليص النفقات."

وقلصت الشركة نفقاتها الرأسمالية بمقدار 1.05 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري 2015 وتهدف إلى خفض النفقات الرأسمالية بمقدار 2.5 مليار درهم خلال العام أو بنسبة 40 بالمئة أقل من النفقات الرأسمالية في العام الماضي.

أضافت الشركة أنها قلصت عدد موظفي قطاع النفط والغاز لديها بنسبة 22 بالمئة وبنسبة 23 بالمئة في مقر الشركة الرئيسي في أبوظبي منذ يوليو تموز 2014.

وقالت الشركة في البيان "نحن في موقف جيد يتيح لنا خفض النفقات السنوية المستهدفة البالغة 1.5 مليار درهم بحلول نهاية 2016، ولدينا الآن الهيكل التنفيذي والزخم اللازم لتحقيق النتائج المطلوبة."