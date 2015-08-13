مقدمة 1-هبوط أرباح دانة غاز الإماراتية 85% في الربع/2

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دبي 13 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة دانة غاز الإماراتية للطاقة اليوم الخميس إن استمرار انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج كانا السبب في هبوط أرباحها هبوطا حادا للربع الثالث على التوالي.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت صافي أرباح بلغ 25 مليون درهم (6.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة التي انتهت في 30 يونيو حزيران بانخفاض 85 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق.

وهذا الهبوط أسوأ مما سجلته الشركة في الربع الأول والذي بلغ 73 بالمئة على أساس سنوي على الرغم من أنها لم تتكبد أي خسائر في الربع الثاني كما حدث في الربع الأخير من العام الماضي بحسب بيانات رويترز.

وبلغت ايرادات الشركة في الربع الثاني من العام 425 مليون درهم مقابل 685 مليونا قبل عام. وعزت الشركة هذا الهبوط إلى التراجع الحاد في أسعار النفط والغاز مقارنة بالعام الأخير.

وهبطت أسعار النفط لأقل من نصف سعرها في يونيو حزيران 2014 عندما بلغت أعلى مستوى لها.

وقالت دانة في البيان إنها ستزيد إنتاجها في مصر والإمارات العربية المتحدة في النصف الثاني من هذا العام متوقعة أن يسهم هذا الأمر في زيادة عائداتها.