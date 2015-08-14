جيت ايروايز الهندية تتحول للربحية في الربع/2 مع انخفاض تكاليف الوقود

نيودلهي 14 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة الطيران الهندية جيت ايروايز اليوم الجمعة إنها حققت أرباحا في الربع المنتهي في يونيو حزيران مقارنة مع خسارة في نفس الفترة قبل عام بدعم من انخفاض تكاليف الوقود ومكسب استثنائي من بيع وإعادة تأجير المحركات.

وتملك شركة الاتحاد للطيران بأبوظبي حصة نسبتها 24 بالمئة في جيت ايروايز ثاني أكبر شركة طيران في الهند من حيث القيمة السوقية والتي تتخذ من مومباي مقرا لها.

وذكرت جيت ايروايز أن صافي ربحها في الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران بلغ 2.21 مليار روبية (33.80 مليون دولار) مقارنة مع خسارة قدرها 2.18 مليار روبية قبل عام.

ورغم الارتفاع السريع للطلب على الرحلات الجوية في الهند لم تحقق جيت ايروايز ربحا سنويا منذ 2007 وتكبدت خسائر بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والمنافسة الشديدة على أسعار تذاكر الطيران.

غير أن انخفاض أسعار الوقود خفف الضغط على شركات الطيران الهندية هذا العام إذ تحولت شركة سبايس جيت المنافسة للطيران المنخفض التكلفة إلى تحقيق أرباح صافية طفيفة في الربع الماضي لكن بعض المحللين يقولون إن أسعار التذاكر ما زالت منخفضة جدا في حين أن التكاليف مرتفعة للغاية لحد يصعب معه استمرار الربحية.

كانت جيت أعلنت العام الماضي عن خطة لخفض التكاليف وقالت إنها تتوقع تحقيق أرباح للعام بأكمله في 2017.