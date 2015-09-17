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هبوط صافي ربح صندوق مبادلة بأبوظبي 53.4% في النصف/1

Thu Sep 17, 2015 9:07am GMT
 
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أبوظبي 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة المبادلة للتنمية (مبادلة) في أبوظبي اليوم الخميس إن أرباحها هبطت أكثر من 50 بالمئة في النصف الأول من العام مع انخفاض الدخل من مبيعات الأصول وارتفاع التكاليف وهو ما بدد مكاسب الاستثمارات المالية.

وقال صندوق الاستثمار المملوك للدولة إنه حقق ربحا عائدا للمساهمين قدره 625.5 مليون درهم (170.3 مليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من 2015 مقارنة مع 1.34 مليار درهم قبل عام.

وتملك مبادلة حصصا في جنرال اليكتريك وشركة الاستثمار المباشر كارلايل.

وهوى إجمالي الدخل الشامل الذي يتضمن جميع أنواع الدخل 63.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 477.7 مليون درهم في النصف الأول من العام.

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 