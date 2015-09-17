مقدمة 1-هبوط أرباح صندوق مبادلة بأبوظبي 53.4% في النصف/1

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أبوظبي 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة المبادلة للتنمية (مبادلة) في أبوظبي اليوم الخميس إن أرباحها هبطت 53.4 بالمئة في النصف الأول من العام مع انخفاض الدخل من مبيعات الأصول وارتفاع التكاليف وهو ما بدد مكاسب الاستثمارات المالية.

ويتمثل هدف مبادلة الرئيسي في الدخول في استثمارات تعزز نمو الاقتصاد المحلي وتملك حصصا في شركات منها جنرال اليكتريك وشركة الاستثمار المباشر كارلايل.

وقال صندوق الاستثمار المملوك للدولة في بيان إنه حقق ربحا عائدا للمساهمين قدره 625.5 مليون درهم (170.3 مليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من 2015 مقارنة مع 1.34 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وهوى إجمالي الدخل الشامل الذي يتضمن جميع أنواع الدخل 63.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 477.7 مليون درهم في النصف الأول من العام.

وعزت مبادلة نزول الأرباح والدخل الشامل إلى انخفاض الدخل التشغيلي الذي هبط بسبب ارتفاع التكاليف وتراجع الدخل من مبيعات الأصول.

وارتفعت التكاليف 10.6 بالمئة إلى 14.4 مليار درهم بينما جنت الشركة 624.3 مليون درهم من مبيعات الأصول في النصف الأول من العام.

وزاد الدخل من مبيعات الأصول في النصف الأول من 2014 بفضل بيع محطة لتبريد المناطق في جزيرة الماريه وأبوظبي لتقنيات الطائرات إلى الاتحاد للطيران.