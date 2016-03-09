أعمار مولز الإماراتية توصي بتوزيع 0.1 درهم للسهم
دبي 9 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة إعمار مولز الإماراتية في بيان اليوم الأربعاء إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.1 درهم للسهم عن 15 شهرا حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2015.
كانت الشركة التابعة لإعمار العقارية سجلت أرباحا صافية بقيمة 2.07 مليار درهم خلال تلك الفترة.
وأدرجت إعمار مولز أسهمها في بورصة دبي اوائل اكتوبر تشرين الأول 2014.
(الدولار = 6726 درهم إماراتي)
(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
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