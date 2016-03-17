صافي ربح موانيء دبي العالمية الإماراتية يرتفع 30.7% في 2015

دبي 17 مارس آذار (رويترز) - قالت موانيء دبي العالمية أحد أكبر شركات تشغيل الموانيء في العالم إنها سجلت نموا نسبته 30.7 بالمئة في صافي أرباحها السنوية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إن صافي الربح بلغ 883 مليون دولار في عام 2015.

ويقارن ذلك مع 675 مليون دولار في 2014.

وبلغت إيرادات الشركة 3.97 مليار دولار في 2015 ارتفاعا من 3.41 مليار في 2014.

وستوزع الشركة ارباحا نقدية بواقع 0.30 دولار للسهم عن 2015 مقارنة مع 0.235 دولار وزعتها في 2014.