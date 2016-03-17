مقدمة 1-ارتفاع الربح السنوي لموانيء دبي العالمية 30.7% في المئة

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دبي 17 مارس آذار (رويترز) - قالت موانيء دبي العالمية اليوم الخميس إنها سجلت نموا نسبته 30.7 بالمئة في ربحها السنوي بفضل ارتفاع الإيرادات في مناطق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

وقالت الشركة وهي إحدى أكبر شركات تشغيل الموانيء في العالم في بيان للبورصة إن الربح العائد للمساهمين بلغ 883 مليون دولار في 2015. وكان صافي الربح العائد للمساهمين في 2014 بلغ 675 مليون دولار.

وبلغت إيرادات الشركة 3.97 مليار دولار في 2015 ارتفاعا من 3.41 مليار دولار قبل عام.

وسجلت الشركة أكبر نمو في الإيرادات بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا عند 22 في المئة في حين بلغ النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية 4.4 في المئة.

وقالت الشركة إنها استثمرت 1.4 مليار دولار أمريكي في محافظها المالية في 2015 وجرى استثمار جزء كبير من السيولة المالية في توسيع ميناء جبل علي المحلي وأعمال التطوير الجديدة في مومباي وياريمكا في تركيا ولندن جيتواي.

وتتوقع الشركة أن يتراوح حجم إنفاقها الرأسمالي بين 1.2 و1.4 مليار دولار في 2016.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي سلطان أحمد بن سليم إنه بينما يعد 2016 عاما صعبا آخر للتجارة الدولية حققت الشركة بداية مشجعة فيه كما أن حجم التعاملات الحالي يتماشى مع توقعات الشركة.