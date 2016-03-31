مقدمة 1-طاقة الإماراتية تخفض الإنفاق الرأسمالي في 2016 رغم تقلص خسائر الربع/4

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أبوظبي 31 مارس آذار (رويترز) - خفضت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) حجم الإنفاق الرأسمالي المقترح لسنة 2016 رغم إعلانها اليوم الخميس عن انخفاض حجم الخسارة في الربع الأخير من العام الماضي في الوقت الذي تتأثر فيه الشركة بتدني أسعار النفط.

وتقلص شركات النفط العالمية استثماراتها وتخفض نفقاتها للتأقلم مع انخفاض أسعار الخام.

وقالت طاقة التي تمتلك حكومة أبوظبي 75 في المئة منها إنها خفضت الإنفاق الرأسمالي بنسبة 52 في المئة في 2015 وإنها ستخفضه بنسبة 42 في المئة إضافية في 2016 إلى ما لا يتجاوز 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار).

كما تخفض الشركة عدد موظفيها حيث قلصت قوة العمل بها بنحو 25 في المئة منذ 2014 بعد تسريح 32 في المئة من العمالة في قطاعي النفط والغاز و55 في المئة من موظفي المقر الرئيسي.

وقال إدوارد لافيهر الرئيس التنفيذي للعمليات في البيان "تمكنا خلال العام من تحقيق وتجاوز جميع الأهداف الموضوعة بينما قمنا في الوقت نفسه بتبسيط الهيكل التنظيمي للمجموعة ومراجعة النموذج التشغيلي."

وسجلت الشركة المتخصصة في التنقيب عن النفط وإنتاج الكهرباء والتي تسيطر عليها الحكومة خسارة بلغت 1.22 مليار درهم في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل صافي خسارة بلغ 3.63 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2014.

وسجلت الشركة صافي خسارة بلغ 1.8 مليار درهم في 2015 بأكمله مقابل خسارة بلغت 3.01 مليار درهم في 2014.