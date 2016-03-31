نمو أرباح مبادلة الإماراتية 12.4% في 2015

أبوظبي 31 مارس آذار (رويترز) - قال صندوق مبادلة للاستثمارات المملوك لحكومة أبوظبي اليوم الخميس إنه حقق زيادة 12.4 بالمئة في أرباح 2015 بفضل ارتفاع الدخل من الاستثمارات ومكسب غير متكرر.

ومبادلة غير المدرجة في البورصة من ضمن شركات حكومية قليلة في أبوظبي تعلن نتائجها السنوية. ويملك الصندوق أسهما في جنرال الكتريك وكارلايل الأمريكية للاستثمار المباشر وغيرهما وتشمل مجالات اهتمامه الطاقة والطيران.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت صافي ربح 1.16 مليار درهم (315.8 مليون دولار) في 2015 مقابل 1.04 مليار درهم قبل عام.

وسجلت الشركة خسائر في إجمالي الدخل الشامل الذي يضم كل أشكال الدخل 1.32 مليار درهم في 2015 مقارنة بخسائر 190.8 مليون درهم في 2014.

وأضافت الشركة أنها تلقت تعليمات من المساهمين بتحويل قروض حسنة قيمتها 18.37 مليار درهم إلى أسهم.