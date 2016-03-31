مقدمة 1-مبادلة لم تحصل على سيولة جديدة من الحكومة في 2015 مع زيادة الأرباح

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من ستانلي كارفالو وديفيد فرنش

أبوظبي 31 مارس آذار (رويترز) - أظهر بيان لصندوق مبادلة للاستثمارات المملوك لحكومة أبوظبي اليوم الخميس أن الصندوق لم يحصل على أي سيولة نقدية جديدة من الحكومة في 2015 للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام على الأقل حيث حقق زيادة 12.4 بالمئة في الربح.

وفي إشارة أخرى على تقلص السيولة المتاحة للدول الغنية المنتجة للنفط في منطقة الخليج تقوم حكومة أبوظبي بعملية لتحويل قرض حسن إلى أسهم.

وأدى انهيار أسعار النفط في العام الأخير إلى وقف تدفق مبالغ نقدية هائلة كانت تقدم لصناديق الاستثمار السيادية للمساعدة في دعم الاستثمارات في الداخل وفي الأسواق العالمية.

ومبادلة هي الوعاء الرئيسي المكلف بتنفيذ استثمارات تساعد في تنمية الاقتصاد المحلي. وبلغ حجم الأصول المملوكة للصندوق 246.4 مليار درهم (67.1 مليار دولار) في نهاية 2015 بزيادة طفيفة عن العام السابق.

ومبادلة غير المدرجة في البورصة من ضمن شركات حكومية قليلة في أبوظبي تعلن نتائجها السنوية. ويملك الصندوق أسهما في جنرال الكتريك وكارلايل الأمريكية للاستثمار المباشر وغيرهما وتشمل مجالات اهتمامه الطاقة والطيران والعقارات والتكنولوجيا.

وأظهر البيان أن الدعم الذي تلقت مبادلة وعدا به العام الماضي لم يشمل أي سيولة نقدية جديدة للمرة الأولى منذ عام 2008 وهو أول عام له أرقام متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة. وجرى تخفيض ما يطلق عليه "الإسهامات الإضافية للمساهمين" إلى 123.2 مليار درهم (33.54 مليار دولار).