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مصحح-إعمار العقارية تقر توزيعات 2015 رغم مطالبة مساهمين بزيادتها

Mon Apr 18, 2016 6:03pm GMT
 
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(لتصحيح كلمة "أغلبية" في الفقرة الثانية إلى "أقلية")

دبي 18 أبريل نيسان (رويترز) - أقر مساهمو إعمار العقارية التي مقرها دبي توزيعات الأرباح النقدية المقترحة لعام 2015 خلال اجتماع الجمعية العمومية رغم مطالبة البعض بزيادة المدفوعات.

كانت الشركة التي تملك حكومة دبي حصة أقلية فيها قد اقترحت توزيعا نقديا نسبته 15 بالمئة أي 0.15 درهم (0.04 دولار) للسهم. لكن بعض المساهمين طالبوا خلال الاجتماع بزيادة النسبة إلى 20 بالمئة.

ورفضت الزيادة عندما طرحت لتصويت المساهمين.

(الدولار = 3.6735 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 